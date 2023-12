O Governo Provincial de Luanda (GPL) diz que as obras da 7ª Avenida, no município do Cazenga, paralisadas há quase dois anos, irão ser retomadas em Janeiro do 2024, com um novo empreiteiro, e que foi feito um reajuste financeiro para a execução da empreitada. Enquanto isso, a vala continua a causar mortes e os moradores dizem-se cansados de promessas.

O GPL diz que está a acelerar o processo administrativo junto do Tribunal de Contas para que no próximo ano, em Janeiro, os trabalhos possam retomar.

Em Setembro último, segundo o Governo Provincial de Luanda, o Presidente da República, João Lourenço, autorizou a continuidade desse importante e estruturante projecto do município do Cazenga, que reabilitado vai permitir fluir o trânsito na Avenida Deolinda Rodrigues, na ligação Viana/Cazenga e Ngola Kiluanje.

Em declarações aos jornalistas, o governador provincial de Luanda, Manuel Homem, disse que as autoridades têm retirado as águas de forma contínua, para garantir a segurança das famílias que moram junto à vala, que se encontra a céu-aberto.

"As obras vão retomar em Janeiro de 2024 com um novo empreiteiro. Neste momento o município do Cazenga está a ser monitorado com múltiplas equipas sectoriais para acudir à necessidade das chuvas", disse Manuel Homem.

Entretanto, os moradores dizem-se cansados de gritar ao vento por socorro, face aos problemas causados pela vala aberta há mais de um ano, com as obras que não arrancam, e mostram-se irritados com as promessas do Executivo de que os trabalhos para a reabilitação e asfaltagem devem iniciar em breve, facto que nunca acontece.

Porém, afirmam os moradores da 7.ª Avenida, "é melhor ver para crer", visto que já foram feitas várias promessas pelo GPL para o arranque dos trabalhos, que nunca se efetivaram. Por isso, asseguram, estão atormentados com a época chuvosa.

Na semana passada, um cidadão morreu ao cair na vala e elevou assim para sete o número de pessoas mortas naquele fosso.

O que é facto é que a época chuvosa já começou, apesar de a administração municipal do Cazenga fazer sempre a sucção das águas, para os moradores a situação é de "dor de cabeça" e a questão que colocam é se a 7ª Avenida vai ou não ser reabilitada.