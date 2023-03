Um mês após o Novo Jornal ter noticiado que os moradores da 7ª Avenida, no município do Cazenga, estão preocupados com estado actual daquele troço devido à paralisação das obras há seis meses, a Administração Municipal anunciou que os trabalhos vão ser retomados na próxima semana e vão durar dez meses.

A Administração do Cazenga procedeu esta quarta-feira, 01, à assinatura de um novo auto de consignação com a empresa "Angolaca", após rescindir contrato com a empresa "Engenium", por incumprimento, mas garante que a empresa responde agora a um processo judicial.

Os moradores da 7ª Avenida, da zona da Decorangue, estão há anos preocupados com o estado actual daquele troço, pois as obras estão paralisadas há meses.

Devido à escavação feita para reabilitação da rua, três crianças morreram em consequência das chuvas em 2022, por isso os munícipes pedem a intervenção do Governo por temerem que mais mortes ocorram.

A nova empresa garante que os trabalhos retomam a partir do dia 7 de Março e podem durar dez meses.

No local, o Novo Jornal constatou que a escavação é profunda, o que impossibilita a travessia de um lado para o outro. Alguns jovens do bairro construíram uma ponte improvisada para ajudar a travessia, mas cobram por passagem 50 kwanzas.

Sem alternativa, os moradores são obrigados a pagar a quantia para evitarem andar longas distâncias para atravessar. E contaram que, em 2022, três crianças morreram quando brincavam junto à escavação.

A última morte acorreu no mês de Novembro, quando um adolescente, de 14 anos, caiu no local e se afogou, quando jogava à bola.

As obras, da 7.ª Avenida estão previstas no Plano Integrado de Intervenção dos Municípios (PIIM) que o município do Cazenga tem em carteira.

Os munícipes do Cazenga esperam, agora, que o novo empreiteiro cumpra o prazo determinado para o término dos trabalhos.

Com a 7.ª Avenida requalificada, a circulação automóvel entre os municípios de Viana, Cazenga e Cacuaco, através das estradas do Papá Simão, Condutas e Ngola kiluanji, ficará mais facilitada.