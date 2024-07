O Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN) está a investigar uma rede de vendedores de armas de fogo, instalada no município do Cazenga, em Luanda. Já se encontra detido um elemento do grupo.

A quadrilha não tem um público específico e comercializa as armas de fogo do tipo pistola e AKM no valor de 120 mil kwanzas a todos os interessados.

O responsável pela venda das armas, de acordo com o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da PN-Luanda, Nestor Goubel, "ficava com uma comissão de 20 mil kz por cada uma e a maior parte do dinheiro era entregue ao mandatário".

O elemento do gangue que vive no bairro popular foi detido na via pública, no fim-de-semana, quando estava a comercializar duas armas, mas antes de a polícia o deter, conseguiu vender uma pistola por120 mil kz.

Questionado pelo Novo Jornal sobre a origem das armas, o acusado de 37 anos disse que recebeu a mercadoria das mãos do seu cunhado, e este, por sua vez, tem um amigo que vive em Ndalatando que lhe fornece a mercadoria para fazer negócio em Luanda.

Os demais membros do grupo ainda não foram localizados, porém as forças policiais já estão a trabalhar no caso para os encontrar e deter, segundo Nestor Goubel.