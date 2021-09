As medidas constam de um aditamento ao decreto presidencial de 31 de Agosto, que actualizou as medidas de prevenção e controlo da covid-19, que entrou em vigor no dia 01 de Setembro, e foram anunciadas hoje pelo ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Francisco Furtado.

Assim, a partir das 00:00 do dia 10 de Setembro, passa a ser "estritamente recomendada a imunização por via da vacina de profissionais dos sectores da saúde e educação, bem como das forças de defesa e segurança com vista a prevenir o contágio em massa", tal como a vacinação dos funcionários públicos e de todos os funcionários do sector privado, bem como cidadãos que se desloquem em viagens inter-provinciais, devendo estes ser dispensados do trabalho no dia da vacinação, excluindo-se da recomendação os menores de 18 anos.

Segundo o diploma, as entidades públicas e privadas competentes podem exigir a apresentação de testes SARS CoV-2 com resultado negativo como condição de acesso aos serviços, em casos em que os funcionários ou trabalhadores não estejam imunizados, sendo os testes custeados pelos cidadãos, disse o ministro.

Todos os cidadãos vacinados com dose completa podem já aceder a um certificado, emitido pelo Ministério da Saúde, em formato papel ou digital (ler aqui), que passa a ser obrigatório apresentar em concursos públicos de ingresso na administração pública, nomeadamente nos sectores da educação, saúde e forças de defesa e segurança, bem como nas viagens para o exterior do País, podendo ser substituído pelo comprovativo que ateste a toma de, pelo menos, uma dose.

Governo vai fazer sorteio mensal de eletrodomésticos para vacinados

O Governo vai passar a sortear todos os meses um electrodoméstico para atribuir a pessoas vacinadas, para estimular a população a aderir à imunização como forma de protecção contra a covid-19.

A medida foi também anunciada pelo ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, e surge depois de, no dia 31 de agosto, o executivo ter anunciado que será atribuído um automóvel, sorteado aleatoriamente, entre todos os cidadãos que se vacinem até 31 de dezembro.

Segundo Francisco Furtado, o executivo aprovou também, no dia 2 de Setembro, a realização de um sorteio mensal de um electrodoméstico, em cada uma das províncias, a partir de agora, abrangendo todos os cidadãos já vacinados.

Angola conta com cerca de 2 milhões de vacinados, aproximadamente 2,9% da população, e adoptou no início deste mês novas medidas que visam a retoma gradual da actividade económica, com destaque para o fim da cerca sanitária em Luanda e da quarentena obrigatória para viajantes, que se mantinham desde Março do ano passado.

Tanto Francisco Furtado como a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, também presente na conferência de imprensa em Luanda, enfatizaram a necessidade de os cidadãos de vacinarem para se protegerem da covid-19 e evitarem uma terceira vaga da doença no país.

Sílvia Lutucuta lamentou que a adesão da população à vacinação esteja abaixo das metas, afirmando que os postos têm capacidade para vacinar 3.000 pessoas/dia e, em alguns casos, recebem menos de 1000.