A partir de segunda-feira, 23, o Caminho de Ferro de Luanda (CFL) vai implementar duas novas frequências do comboio suburbano expresso no troço Bungo-Viana, com o preço do bilhete a custar 600 kwanzas.

De acordo com um comunicado do CFL, no período da manhã o comboio suburbano expresso parte da estação de Viana às 6H50 com paragens nas estações do Gamek e da Textang.

No período da tarde, o comboio suburbano expresso sai da estação do Bungo às 16H40, com paragens nas estações da Textang e do Gamek.

O preço do serviço suburbano interestações entre o Bungo e Viana permanece inalterado, com um custo de 200 kwanzas por viagem.