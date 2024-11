A circulação do comboio expresso de passageiros da Estação do Bungo para o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN) começa amanhã, quinta-feira, 7, com 12 frequências diárias, num percurso de cerca de 45 quilómetros. A viagem vai demorar, para já, uma hora, se não houver amontoados de lixo e vendedoras na linha férrea a atrapalhar, como verificou o próprio Chefe de Estado, que esta terça-feira fez a viagem de verificação do percurso.

Este comboio, que entra em funcionamento no âmbito do início da operacionalização dos voos domésticos de passageiros de Luanda para Cabinda, no dia 10 deste mês, tem capacidade para transportar 700 passageiros em cada viagem, o que significa cerca de 8.400 pessoas/dia.

Segundo o presidente do Conselho de Administração do CFL, Manuel Kandakanda, citado pela Angop, a linha férrea está preparada para o comboio circular com uma velocidade máxima de 120 km/hora, mas, para já, a velocidade para o aeroporto será de 50 km/hora, nos pontos mais críticos, e 90 km/hora nas zonas sem constrangimentos.

O tempo será reduzido para 45 minutos, quando forem concluídas as obras no percurso ao longo da linha férrea, e depois de acabar com os pontos de "conflito" neste percurso.

"Além de ligar o novo aeroporto, através do comboio expresso, o CFL permite a circulação dos comboios de longo curso, que partem da Estação dos Musseques (Bairro Tunga Ngo) para Malanje e vice-versa, bem como um comboio de médio curso, que sai da Estação dos Musseques para o Kuanza-Norte, no Luinha, uma localidade que tem o comboio como único meio de transporte, afirmou Manuel Kandakanda, citado pela Angop.

A linha permite igualmente a circulação dos comboios regulares suburbanos de passageiros, que fazem o trajecto Estação do Bungo/Vila de Viana.