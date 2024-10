O transporte de passageiros entre as estações do Bungo e do novo aeroporto está previsto arrancar a 7 de Novembro, segundo o Caminho de Ferro de Luanda (CFL).

O CFL garante que os comboios vão circulam sete dias por semana, durante o período da manhã e da tarde, com início às 04:00 e término às 22 horas. A viagem entre a estação do Bungo e o Aeroporto Internacional António Agostinho Neto (AIAAN) durará cerca de uma hora.

O CFL está a criar um passe mensal corporativo, com descontos especiais para os trabalhadores de todas as empresas e entidades colectivas a funcionar no AIAAN, com arranque previsto para 10 de Novembro.

Em paralelo, o CFL anuncia, ainda, o lançamento, até ao dia 31 de Outubro, de um passe ferroviário mensal para os comboios de passageiros suburbanos e para a linha que serve o AIAAN.

Todas estas medidas servem, segundo o CFL, para assegurar as ligações entre a cidade e o AIAAN "de forma célere e eficiente".