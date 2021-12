Dos novos casos, 1.123 foram registados em Luanda, 151 em Benguela, 76 em Cabinda, 73 na Huíla, 69 no Huambo, 58 no Zaire, 42 no Cunene, 27 em Malanje, 14 na Lunda Norte, 14 no Uíge, 13 na Lunda Sul, 12 no Bié, 12 no Namibe e 4 no Kuando Kubango.

As idades dos infectados variam entre os quatro meses e os 83 anos, sendo 1.044 do sexo masculino e 644 do sexo feminino.

Nas últimas horas, os laboratórios processaram 4.920 testes, informaram as autoridades sanitárias.

Os óbitos foram registados na província de Luanda. Entre os recuperados, 76 residem em Luanda e dois no Bié.

Angola tem agora um acumulado de 78.475 casos confirmados, dos quais 64.124 recuperados, 1.760 óbitos e 12.591 activos. Dos activos, 7 são críticos, 28 graves, 79 moderados, 83 leves e 12.394 assintomáticos.

Nos centro de internamento estão 197 doentes, enquanto 117 cidadãos cumprem quarentena institucional e 803 contactos de casos positivos estão sob vigilância médica.