Em tempos de pandemia, várias pessoas têm procurado formas para lucrar. Depois do negócio das máscaras faciais e álcool em gel, agora é a vez dos cyber cafés "facturarem" com o pré-cadastro e a impressão da guia para quem pretende "fintar" o coronavírus com a vacina.

Numa altura em que milhares de pessoas em todo o País procuram pelos pontos de vacinação para a imunização contra a Covid-19, os Cybers café decidiram implementar no seu core business um novo negócio: o pré-cadastro via on-line e impressão da guia para as pessoas que pretendam vacinar-se.

O negócio já "dispara" os lucros de alguns cybers. Como contaram alguns funcionários ao Novo Jornal, o processo varia entre 500 e 1000 kwanzas e é procurado por indivíduos de todas as faixas etárias que pretendem evitar as longas filas nos postos de imunização criados pelo Ministério da Saúde.

Em conversa com NJ, João Dongolo, funcionário de um cyber localizado nas imediações do Instituto Médio Industrial de Luanda, vulgo Makarenko, explicou que, antes da Covid-19, o estabelecimento era muito solicitado por alunos que pretendiam realizar pesquisas académicas, imprimir ou fotocopiar enunciados escolares, mas, agora, com a campanha de vacinação, ganharam um novo dinamismo.

De acordo com este jovem, que não esconde a satisfação pelos "novos ventos" trazidos pela pandemia, actualmente, por dia, o estabelecimento em que trabalha atende a mais de 40 pessoas que procuram pelo cadastramento para vacinação, o que lhes permite facturar mais de 20 mil kwanzas, sem contar com outros serviços.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)