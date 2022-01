Um homem morreu ao manusear uma granada que encontrou na sua horta, no município do Cuanhama, na província do Cunene.

De acordo com o porta-voz do Comando Provincial do Cunene da Polícia Nacional (PN), superintendente Nicolau Tuvecalela, a vítima, um agricultor familiar, tentou retirar a cavilha da granada e esta explodiu, tendo provocado a sua morte imediata e o ferimento com gravidade ao seu irmão.

"O homem encontrou o explosivo na sua horta e levou para o interior da sua habitação, tentou retirar a anilha com a intenção de colocar na coleira do seu animal, um jumento. Foi batendo na anilha e a granada rebentou, tendo causado à morte imediata do homem e provocou ferimentos graves ao seu irmão menor", disse.

Tudo indica que o agricultor não percebeu que se tratava de um engenho explosivo.

Este é apenas mias um de milhares de casos onde pessoas ficam feridas ou morrem em consequência da explosão de minas terrestres ou munições por rebentar "semeadas" ao longo das dezenas de anos de conflito militar.

Todos os anos, apesar do esforço de desminagem em curso no País, centenas de pessoas morrem ou são feridas em acidentes deste tipo, sendo nas zonas de cultivo de subsistência ainda por desminar onde ocorre a maior parte dos rebentamentos inusitados e letais.

O caso mais recente remonta a 5 de Agosto do ano passado, quando três crianças morreram e uma outra ficou gravemente ferida em consequência da explosão de uma mina no bairro Calumanda, arredores da província do Huambo.