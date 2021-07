A Procuradoria-Geral da República (PGR) na província do Cunene decretou, na manhã desta quinta-feira, 08, a prisão preventiva a um funcionário da Administração Municipal do Xangongo, por desvio de mais de 335 mil Kwanzas, referentes a emolumentos, valor que deveria ter sido depositado na Conta Única do Tesouro Nacional.

O suspeito foi ouvido durante a manhã pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) do Cunene, que aplicou como medida de coacção a prisão preventiva ao funcionário público, que vai aguardar o julgamento na cadeia da comarca de Ondjiva.

Ao Novo Jornal, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial do Cunene da Polícia Nacional (PN), intendente Nicolau Tuvecalela, explicou que o arguido, de 31 anos, detido na terça-feira, 06, está acusado dos crimes de furto, roubo e extorsão para benefício próprio.

O responsável referiu que o arguido se apropriou do dinheiro após ter recebido os valores monetários das mãos de alguns comerciantes que se deslocaram à administração para pagar os emolumentos.

"O funcionário da Administração Municipal de Xangongo foi detido depois de uma denúncia feita pelos comerciantes, que notaram o esquema ilícito que o arguido tentava montar após receber as referidas quantias para o pagamento de emolumentos", disse Nicolau Tuvecalela em declarações ao Novo Jornal.

De acordo com o responsável pela comunicação do Comando Provincial da Polícia Nacional no Cunene, "o suspeito, ao invés do depósito na Conta Única do Tesouro Nacional, como orientam as normas administrativas e financeiras do Estado, ficou com os valores para benefício próprio".

O oficial adiantou ainda que estão em curso investigações para apurar se o arguido não é reincidente nesta prática de crime e saber se existem mais funcionários públicos que praticam os mesmos actos ilícitos.