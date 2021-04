Professores catedráticos e directores dos Centros de Estudos e Investigação Científica (CEIC"s) da Universidade Agostinho Neto (UAN) manifestaram-se preocupados e contra a recente decisão de extinção das referidas unidades orgânicas, prevista no Decreto Presidencial (DP) nº. 310/20, de 07 de Dezembro. O referido DP propõe que os CEIC"s, a nível das universidades públicas, sejam agora transformados em departamentos das faculdades, o que, acontecendo, temem os professores, podem deixar de ter autonomia de pesquisa e de pensamento.

Num documento dirigido à 6.ª Comissão da Assembleia Nacional, à ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, ao reitor da UAN e ao director do Gabinete de Quadros do Presidente da República, os docentes da mais antiga universidade do País descreveram não entender por que razão o Governo pretende extinguir os CEIC"s, numa altura que "luta" para colocar universidades angolanas na lista das melhores de África.

"A investigação científica não se pode nem deve confundir-se com as acções de graduação e pós-graduações realizadas pelas distintas faculdades da Universidade, face à sua especificidade e especialidade. Daí as seguintes questões: pretende-se, oficialmente, dar atenção à investigação científica, extinguindo-se as estruturas que se dedicam a essa actividade? Esse acto não põe em causa, a curto-prazo, a capacidade e a competência da UAN?", indagam os professores.

