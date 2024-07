O relatório semanal do INAC aponta que as denúncias foram assinaladas nas províncias de Luanda, Cunene, Huila, Cabinda, Moxico, Kwanza-Sul, Lunda-Norte, Namibe, Benguela, Bié, Bengo, Malanje, Huambo, Kuando Kubango, Zaire e Kwanza-Norte.

Quanto aos casos recebidos, 165 foram de fuga à paternidade, 110 de exploração de trabalho infantil, 59 de agressão física, 20 de negligência e abandono de criança e 18 de abuso sexual.

Em Luanda, uma criança de 11 anos foi abusada sexualmente durante dois anos por um individuo adulto que a sua mãe acolheu em casa, alegando ser irmão da igreja.

No município de Viana, uma mulher de 40 anos foi detida por maltratar os seus três filhos, com idades compreendidas entre os 11 e os 16 anos. De acordo com a denúncia, a envolvida, que não padece de nenhuma doença, mandava as crianças catarem objectos nos contentores do lixo para levarem às casas de pesagem para conseguirem dinheiro. As crianças não estão inseridas no sistema de ensino escolar.

Na província de Malanje, uma criança de cinco anos foi violada pelo vizinho que se aproveitou do facto de a vítima estar sozinha em casa. O agressor encontra-se foragido e a vítima está a receber assistência médica.

Todos os casos foram encaminhados para os comandos municipais e provinciais da Polícia Nacional e para as direcções municipais e provinciais da acção social do INAC.