Após muitas reclamações, barricadas e manifestações, finalmente a zona da BCA, na Avenida Deolinda Rodrigues, vai ter uma pedonal para facilitar a travessia de peões entre os municípios do Cazenga, de Viana e do Kilamba Kiaxi, soube o Novo Jornal junto do Instituto Nacional de Estrada de Angola (INEA).

O INEA assegura que a pedonal será construída, exactamente, no ponto onde trafegam os peões e a ideia foi previamente concertada com o Governo Provincial de Luanda (GPL) e o Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação.

Rosária Kiala, directora provincial de Luanda do INEA, avançou ao Novo Jornal que a colocação de uma pedonal na zona da BCA será um facto nos próximos meses.

"Vamos colocar de facto uma pedonal naquela zona, concretamente onde passam as pessoas. A experiência nos diz que não devemos colocar em locais onde haja dificuldade das pessoas passarem", contou.

Entretanto, a falta de uma pedonal naquele trajecto tem causado inúmeros embaraços à circulação automóvel tanto para quem pretende ir a Viana, como para quem pretende sair de Viana/1.º de Maio ou da 5.ª Avenida, no Cazenga, para Viana ou para a Shoprite do Palanca, ou para a cidade de Luanda.

Os moradores da Vila da Mata e de outros pontos do município do Cazenga e do bairro do Capolo II, no Kilamba Kiaxi, assim como os funcionários do Campo Militar do Grafanil, dizem que correm todos os dias o risco de serem atropelados, e lamentam o facto de muitas pessoas morrerem vítimas de atropelamento naquele troço por falta de uma pedonal.

Para se evitar acidentes e facilitar a travessia de peões na zona, a Polícia Nacional, através da das unidades de trânsito e ordem pública, tem colocado diariamente efectivos que ajudam as pessoas a atravessar nos dois sentidos, na Av. Deolinda Rodrigues.

Se de dia a situação é normalizada, em função da presença dos agentes reguladores de trânsito e os efectivos da ordem pública da PN, de noite, como constatou o Novo Jornal, é um "suicídio" travessar naquela circunscrição, pois já não há presença policial para as pessoas atravessarem.

O pedido de colocação de uma pedonal na zona da BCA, pelos populares, vem de há mais de 15 anos, e várias foram as reclamações, manifestações com barricadas e dezenas de cartazes afixados ao longo do trajecto.

Ao Novo Jornal, vários populares disseram que não percebiam porque é que o Governo deixa morrer tantos cidadãos por atropelamento nessa via da BCA, e realçam a velha máxima: "mais vale tarde do que nunca".