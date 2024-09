No local foram apreendidas mais de mil embalagens desta bebida e estavam em produção mais de 250 mil litros.

Durante a operação, foram detidos em flagrante delito pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) quatro indivíduos, sendo dois oriundos do Ruanda, que eram os responsáveis pela fábrica e dois funcionários nacionais com idades compreendidas entres os 30 e os 38 anos.

A fábrica foi montada no bairro do Chimbicato há dois anos e está disfarçada no interior de uma residência, para não chamar a atenção dos populares.

Conforme o Novo Jornal verificou, na manhã de hoje,19, quem passa pela rua 5 do bairro do Chimbicato não consegue notar que ali funciona uma fábrica, porque os proprietários cobriram os gradeamentos do quintal com mosquiteiros para despistar as autoridades.

Mas, estando no interior do quintal, o mau cheiro do local é intenso, por causa da falta de higiene, bem como das misturas dos ingredientes que são feitas para produzir a bebida.

As bebidas foram feitas com pau de Cabinda, açúcar, mel, gengibre e alguns produtos químicos como sorbato de potássio, ácido cítrico, benzoato de sódio.

Verificou-se ainda que os homens apanhavam recipientes nas ruas, lavavam e colocavam lá as bebidas, depois faziam embalagens de 12 bebidas e vendiam a 4.000 kwanzas.

Diante destes factos, os detidos serão encaminhados para o juiz de garantias, sob acusações de actividade económica ilícita, contrafacção de mercadoria.