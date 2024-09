O roubo de viaturas tem crescido em todo o país, as que fazem serviço de táxi por aplicativo, o que levou a Polícia Nacional a lançar uma operação que acabou com o desmantelamento de três grupos que se dedicavam a este tipo de criminalidade violenta.

Alguns condutores das províncias de Luanda, Huila, Cunene e Lunda-Sul foram alvo de diferentes associações criminosas, que conseguiram de facto roubar as suas viaturas sob fortes ameaças de morte com recurso a armas de fogo.

Neste fim-de-semana, a Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP), como avança o seu porta-voz nacional, Quintino Ferreira, realizou algumas operações nestas provinciais que culminaram então com a detenção de 12 assaltantes, dentre eles um mecânico.

O caso mais recente de assalto decorreu em Luanda, no último fim-de-semana, na zona do São Paulo, quando um grupo composto por quatro elementos solicitaram um táxi em um dos aplicativos, com destino para o município de Viana.

Após a chegada do motorista no local, os homens, munidos de uma pistola, entraram no veículo ligeiro, ameaçaram o lesado e seguiram todos para Viana, contou ao Novo Jornal o intendente Quintino Ferreira.

Já em Viana, juntou-se a eles mais um quarto elemento, mandaram o dono do carro descer e foram embora para a província da Lunda-Sul, com o Suzuki S-Presso.

No mesmo dia do assalto, o proprietário da viatura fez uma participação à polícia que alertou toda a rede nacional policial, sobre a situação do assalto, tendo em 24 horas localizado os delinquentes na região do Mpimbi.

No Cunene, segundo a DIIP, oito elementos sob ameaças de morte, roubaram um RAV4 a um cidadão nacional e para fugir das autoridades foram procurar abrigo na província na Huila, onde acabaram por ser apanhados, quando estavam prestes a realizar um outro assalto no interior de um estabelecimento comercial de um cidadão eritreu.

Um outro assaltante de viatura que acabou na prisão foi um mecânico que se deslocou até à centralidade da Quilemba, na Huíla, com comparsas e furtou também um RAV4, aproveitando-se das suas habilidades nesta área e colocou o carro funcionar com uma ligação direita.

Todos estes assaltantes que foram detidos no último fim-de-semana serão encaminhados para o juiz de garantias, junto dos comandos provinciais da PN.