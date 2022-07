Vários municípios e distritos urbanos da província de Luanda não realizaram esta quarta-feira, 20, como estava agendado, a repetição das provas de acesso às vagas da função pública no Governo Provincial de Luanda (GPL) nem deram qualquer justificação aos concorrentes que aguardaram, nas escolas, por longas horas. Desesperados e impacientes, milhares de candidatos protestaram em frente às administrações municipais e na sede do GPL.

O Governo Provincial de Luanda reconhece a existência de falhas, desculpa-se pelos transtornos, e remarcou para esta quinta-feira a repetição das provas, no período da tarde.

Apenas três municípios da província de Luanda (Kilamba-Kiaxi, Icolo e Bengo e Quiçama) viram os seus concorrentes a repetir as provas, soube o novo Jornal junto de uma fonte do GPL.

O director do gabinete dos Recursos Humanos do Governo Provincial de Luanda, e presidente dos júris, David Loqué, esclareceu esta manhã à Rádio Luanda que os demais municípios não realizaram as provas por se ter registado atraso na distribuição das mesmas.

"A realização dos exames dos recursos nas escolas condicionou a realização das provas de ingresso às vagas do GPL ontem", justificou o responsável, assegurando que as provas serão repetidas esta quinta-feira, nos mesmos locais e à hora marcada.

Entretanto, a falta de informação da organização do concurso público aos candidatos fez com que, ontem, milhares de jovens aspirantes às vagas à função pública no Governo Provincial de Luanda se manifestassem em frente às administrações municipais e na sede do GPL.

No município do Cazenga, como constatou o Novo Jornal, milhares de candidatos protestaram em frente à administração municipal até por voltas das 19:00, exigindo esclarecimentos.

Os protestos estenderam-se também aos municípios de Cacuaco e de Luanda na quarta-feira à noite.

Jovens de diversos bairros da província de Luanda marcharam em direcção à sede do Governo Provincial de Luanda e protestaram contra as irregularidades administrativas e a não realização das provas.

Durante as manifestações espontâneas dos candidatos ao concurso público do GPL, a Polícia Nacional, como constatou o Novo Jornal, esteve presente com a unidade de reação, mas não houve registo de casos de violência contra os manifestantes.

Em comunicado, o GPL assegura que compreende as razões que levaram os jovens a manifestarem-se diante do edifício sede do Governo da Província e em algumas administrações municipais, e informa que as provas para as carreiras de técnico médio de terceira classe serão realizadas hoje à mesma hora e no mesmo local.