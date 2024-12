Uma mulher de nacionalidade sul-africana foi detida no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, com mais de 20 quilogramas de cocaína, camuflados em duas malas de viagem provenientes do Brasil.

Segundo o director geral do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal, superintendente-chefe Manuel Halaiwa, a mulher foi apanhada quando tentava embarcar para a cidade de Cape Town, África do Sul, com 13 casacos impermeáveis onde estavam escondidos 26 pacotes de droga.

A mulher, de 41 anos, mula de transporte, apanhou o vôo no Brasil e estava em trânsito para a África do Sul.

A sul-africana será apresentada, nesta segunda-feira, na sede do SIC-geral, em Cacuaco, pelo crime de tráfico de droga.