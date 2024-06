Uma angolana foi detida pelas autoridades nas instalações do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) por tentar corromper um oficial para libertar as suas amigas que entraram no País ilegalmente, através da província do Bengo.

As cidadãs da República Democrática do Congo foram detidas em flagrante pelos efectivos da delegação do Ministério do Interior no Bengo (MININT), nos arredores do posto de fiscalização do Tuzolana, município do Ambriz.

O director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do MININT-Bengo, Gaspar Luís Inácio, conta que tudo aconteceu na quinta-feira, quando a mulher, de 29 anos, se dirigiu à instituição, em Caxito, para obter informações sobre as amigas provenientes da RDC.

Depois de ter acesso às instalações do SME, a acusada contactou um oficial em serviço, pedindo para que a levasse para o seu gabinete. Posta lá, retirou do interior de uma pasta um total de 800 mil kwanzas, que lhe entregou em troca da liberdade das suas amigas.

A mulher acabou detida naquele instante, juntando-se às duas. As três mulheres serão presentes ao juiz de garantia.