De acordo com a porta-voz da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP), Quintino Ferreira, subtraíram 9.600 litros de gasóleo dos 20 mil que deveriam ser entregues ao Ministério da Justiça.

Segundo a PN; os acusados dirigiram-se ao ponto de descarga no edifício do Palácio da Justiça, para encher o depósito, sendo que a orientação era que deixassem 20 mil litros no tanque, mas estes depositaram apenas 10.400 litros, tendo desviado os 9.600 para outros fins.

Para não chamar muita a atenção, tão logo que descarregaram o combustível, os suspeitos foram-se embora, sem dar qualquer explicação de como correu o trabalho.

Horas depois, o responsável dos geradores do edifício do Palácio da Justiça, apercebeu-se que foram enganados e entrou em contacto com o director da Sonangalp, para dar a conhecer que os indivíduos saíram do local sem cumprir com o combinado.

Fez uma denúncia ao Comando Municipal de Luanda da Polícia da Nacional, que com os dados recebidos da empresa, foi possível localizar os acusados que foram conduzidos para a esquadra das Ingombotas.

Os indivíduos estão detidos e serão encaminhados para o juiz de garantia para serem responsabilizados criminalmente.