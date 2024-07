As inscrições para os exames nacional de admissão nas instituições de ensino médio e técnico profissional começaram esta segunda-feira, 29, em todo o território nacional, e, pela primeira vez, o processo de inscrições acontece via online, mas o Ministério da Educação (MED) assegura que os exames de acesso serão feitos de forma presencial, apurou o Novo Jornal.

A grande novidade neste processo, que termina no dia 2 de Agosto, e que acontece pela primeira vez na história de Angola, é que os novos alunos para os liceus das antigas escolas de ensino pré-universitários (PUNIV) estão isentos das provas de admissão, bem como do processo de inscrição via online.

O Ministério da Educação garante que o processo é para todas as escolas públicas, público-privadas e privadas, num total de 590 estabelecimentos do ensino técnico-profissional em todo o País.

Caetano Domingos, o director do Instituto Nacional de Formação de Quadros do MED, esclareceu recentemente à imprensa que as provas vão ser realizadas nos dias 6 e 7 de Agosto, apenas para os alunos que concluíram a 9.ª classe no primeiro ciclo primário.

O Novo Jornal apurou que além do teste de língua portuguesa e de matemática para todos os novos alunos, o candidato vai ser ainda examinado nas disciplinas nucleares do ramo em que concorre.

Entretanto, os exames para as escolas públicas e para as escolas privadas serão realizados em simultâneo, o que impossibilita o duplo teste.

Porém, o Movimento de Estudantes Angolano (MEA) lamenta o facto de o tempo das inscrições para os exames de admissão ser apenas de cinco dias.

Francisco Teixeira, líder do MEA, disse ao Novo Jornal que o Movimento de Estudantes Angolanos vai a partir desta segunda-feira, 29, montar uma tenda no largo do Instituto Politécnico Industrial de Luanda (IPIL), antigo MAKARENKO, para ajudar vários encarregados de educação a fazer a inscrição de forma gratuita, até ao dia 2 de Agosto.

O MEA espera que o processo não seja burocrático, que não dificulte a vida dos estudantes, e lamenta o facto de muitas escolas do primeiro ciclo primário não emitirem ainda os certificados de habilitações, o que pode condicionar os novos estudantes.

O processo de inscrições irá decorrer até ao próximo dia 2 de Agosto, conforme o decreto executivo 56/2023, de 17 de Agosto, do Ministério da Educação.

Segundo o mesmo documento, as matrículas estão agendadas para o período entre 19 e 23 de Agosto, enquanto o arranque do ano lectivo está previsto para o dia 2 de Setembro, após a abertura formal a 30 de Agosto.