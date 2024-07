Ex-embaixador de Angola na Etiópia conhece hoje a decisão do colectivo de juízes do Supremo

A leitura do acórdão do processo em que é arguido o antigo embaixador de Angola na Etiópia, Arcanjo Maria do Nascimento, acontece, esta quarta-feira, no Tribunal Supremo, em Luanda. Arcanjo do Nascimento está a ser julgado desde o mês de Dezembro na câmara criminal do (TS), sob acusação de se ter apropriado ilegalmente de mais de cinco milhões de dólares da embaixada, durante o tempo em que ocupou o cargo.