Municípios do Cazenga e Cacuaco continuarão sem ligação devido ao atraso na conclusão da obra da ponte do Malueca. Funcionários trabalham a "meio gás" por falta de matéria-prima. GPL não se pronunciou até ao fecho da edição.

Após garantias do governador de Luanda, Manuel Homem, a 25 de Abril, de que as obras da ponte do Malueca, que liga os municípios do Cazenga e Cacuaco, terminariam no prazo de 30 dias, um mês depois, o Novo Jornal esteve no local e constatou que a promessa não foi cumprida. Trabalhadores que labutam a "meio gás", sob anonimato, confidenciaram que o incumprimento se deve à falta de materiais.

Estes, sem avançar muitos detalhes, reforçaram que os equipamentos (tractores, escavadeiras) existem, mas faltam os materiais essenciais como cimento, ferros, entre outros, para se concluir a fase de engenharia da ponte do Malueca, localizada no bairro comandante Bula, no distrito do Kimakieza, no município do Cazenga.

Este semanário tentou ouvir o Governo Provincial de Luanda (GPL), até ao fecho da edição, mas sem sucesso.

