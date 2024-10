O Serviço de Protecção Civil e Bombeiros assinalou 32 ocorrências, com realce para três mortes e cinco incêndios nos municípios de Luanda, Talatona e Cacuaco.

Segundo o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, na base dos acidentes esteve o excesso de velocidade, com os 14 acidentes a provocar danos materiais avaliados em mais de sete milhões de kwanzas.

No fim-de-semana foram realizadas várias operações que resultaram na detenção de 172 cidadãos nacionais e estrangeiros com idades compreendidas entre os 16 e os 56 anos, indiciados dos crimes de homicídio, furto e roubo na via pública.

No decorrer das operações, foram apreendidas cinco armas de fogo de diversos calibres e vários electrodomésticos que estavam na posse dos delinquentes. Quanto à regularização e fiscalização do trânsito automóvel, foram apreendidas sete viaturas, 68 motorizadas e 173 cidadãos automobilistas foram sancionados com multas por diversas infrações ao Código de Estrada.