Este grupo era composto por duas mulheres e um homem originários de países asiáticos, tendo os três sido detidos esta sexta-feira, 11, disse ao Novo Jornal fonte do SIC.

Os indivíduos instalaram-se na Cidade Universitárias, distrito urbano do 11 de Novembro, onde arrendaram uma casa, que supostamente era para viver, mas acabaram por usar para o jogo clandestino.

Os jogos eram uma das atracções do lugar, mas o foco principal era, ainda segundo o SIC, a venda de drogas que a mesma fonte sublinha estarem disponíveis em porções de 75 mil a 100 mil kz.

Quanto às drogas, de acordo com o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da direcção geral do SIC, Manuel Halaiwa, a cocaína e as anfetaminas eram misturadas com outras substâncias.

Durante a operação realizada naquela residência, foi ainda encontrada em posse do grupo, uma arma de fogo do tipo pistola com quatro munições, sem nenhuma documentação.

Diante destes factos que configuram os crimes de associação criminosa, jogo clandestino, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, os estrangeiros serão presentes ao juiz de garantia.