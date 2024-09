A informação foi avançada pelo chefe de departamento de comunicação e imagem do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Peterson Cassule, que assegurou que essa conta pertence a uma empresa privada.

"O homem, de 47 anos, aproveitou-se da qualidade de gerente interino para emitir documentos falsos de autorização de transferências bancárias em nome da empresa e enviou o dinheiro para quatro contas de seus conhecidos, que não faziam ideia do esquema em que estavam envolvidos", contou o SIC ao Novo Jornal.

Segundo o SIC, o acusado simulava problemas com seu cartão multicaixa e pedia aos seus conhecidos para fazer movimentos nas suas contas, em valores reduzidos, entre os 20 e os 30 mil kwanzas.

Após as transferências, segundo o SIC, o detido pedia os cartões aos amigos e retirava todo o dinheiro das contas, sem que os titulares percebessem o valor total transferido.

Questionado pelo SIC sobre o envolvimento de mais funcionários do banco no caso, o gerente disse que "fez tudo sozinho", mas as autoridades policiais estão a investigar o caso por causa da sua complexidade para "aferir quem mais fez parte deste esquema, bem como recuperar o valor ou bens adquiridos com ele".