Residências do Rocha com obras executadas a 80%, mas estão paralisadas. Cenário semelhante é visível na zona da Lixeira, no Golf II, transformada em lugar privilegiado para os "amigos do alheio" assaltarem as pessoas que por lá passam.

Um pouco pela cidade de Luanda é possível serem vistas construções feitas para responder à demanda da falta de casas na capital, mas muitos desses projectos estão longe de ser concluídos. É o caso do Complexo Residências do Rocha, localizado no bairro com o mesmo nome, no município de Luanda.

Até ao momento, foram erguidos no projecto quatro edifícios com o mesmo número de andares. As obras estão executadas a cerca de 80%, mas estão paralisadas há anos. O capim e os arbustos ocupam grandes espaços, os amontoados de lixo são enormes. É um lugar privilegiado para os "amigos do alheio" assaltarem as pessoas que por lá passam, já que, do outro lado, existem moradias.

Já sem a placa de descrição das obras, na qual é afixado o prazo de início e de término, no local ninguém consegue dar uma explicação sobre o que vai acontecer com aquelas moradias que, se terminadas, iriam servir de lar para famílias.

