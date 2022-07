A governadora provincial de Luanda, Ana Paula de Carvalho, exonerou esta sexta-feira, 22, o director dos Recursos Humanos do Governo Provincial de Luanda (GPL), Moisés David Milagre Loké, por este ter dificultado e faltado com a verdade no processo de repetição das provas de acesso às vagas da função pública do GPL, que desencadeou, durante dois dias, várias manifestações de milhares de concorrentes em frente à sede do GPL.

"Não gostei nada do que ele fez e falou à Rádio Luanda sobre o concurso público. Na verdade só dificultou a realização de todo o processo, por isso o exonerei", disse em conversa com os jornalistas a governadora.

Ana Paula de Carvalho pediu desculpas a todos os candidatos pelos transtornos causados nos dois dias críticos e assegurou que já foram tomadas medidas para que a situação corra da melhor maneira possível nos próximos dias.

Esta quarta e quinta-feira, vários municípios e distritos urbanos da província de Luanda não realizaram as provas como estava agendado, o que criou uma série de manifestações em frente às administrações municipais e na sede do Governo Provincial de Luanda, com milhares de jovens concorrentes insatisfeitos.

Uma fonte do GPL confidenciou o Novo Jornal que as manifestações constantes sobre a realização deste concurso público não caíram bem na estrutura central do partido no poder, o MPLA, e na Presidência de República, que terá chamado esta manhã a governante ao palácio.

Para sanar eventuais constrangimentos, o GPL assegura em comunicado que foi prontamente elaborado um novo cronograma, e inclui a repetição das provas os dias 27, 28 e 29 de Julho, garantindo que desta vez as provas correrão sem sobressaltos.

De recordar que, esta quinta-feira, o agora exonerado director do gabinete dos Recursos Humanos do Governo Provincial de Luanda, e presidente dos júris, David Loké, disse à Rádio Luanda que os demais municípios não realizaram as provas por terem sido registados atrasos na distribuição dos exames.

"A realização dos exames dos recursos nas escolas condicionou a realização das provas de ingresso às vagas do GPL ontem (quarta-feira) ", justificou o responsável, assegurando que as provas seriam repetidas na quinta-feira, o que também não aconteceu.

Para este concurso público de acesso à função pública em Luanda o GPL tem disponíveis mais de 2.000 vagas e estão inscritos mais de 150 mil candidatos.

De lembrar que estas provas serão repetidas após decisão do Tribunal de Contas que entendeu que houve em 2021 várias irregularidades.