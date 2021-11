É mais um ajuste directo justificado pela "necessidade de celeridade", desta vez para a construção do Mercado do Kikolo e a reabilitação e ampliação dos mercados dos Congolenses e São Paulo. São ao todo 10 milhões de dólares num "procedimento simplificado" a ser gerido pela governadora provincial de Luanda.

O primeiro procedimento de contratação simplificada prevê, para a construção do Mercado do Kikolo, no município de Cacuaco, em Luanda, 2,1 mil milhões de Kwanzas, valor que sairá do Orçamento Geral do Estado corrente.

A reabilitação e ampliação do Mercado dos Congolenses, no distrito do Rangel, ascende aos 2,2 mil milhões kz, enquanto a reabilitação e ampliação do Mercado do São Paulo, no município de Luanda, está orçado em 2,3 mil milhões kz.

O Presidente da República delega na governadora provincial de Luanda competência, com a faculdade de subdelegar, para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito dos procedimentos para a celebração dos contratos, incluindo a sua assinatura.