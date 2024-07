As autoridades angolanas, através do Ministério das Pescas e Recursos Marinho, proibiram a partir desta segunda-feira, 1, e por um período de dois meses, a pesca do carapau e da cavala ao longo da costa marítima angolana, para permitir a reprodução destes peixes, o que leva a que o produto esteja já escasso no mercado, e, como consequência, o preço da caixa de 20 kg de carapau disparou de 30 para 48 mil kwanzas, deixando as peixeiras sem alternativa de venda, verificou o Novo Jornal.

O presidente da Associação dos Armadores de Pescas Artesanais, Semi-industriais e Industriais de Angola (APASIL), Manuel Azevedo, diz que os seus associados têm algum "stock" de pescado, mas para aguentar apenas uma semana.

Entretanto, os pescadores, assim como a APASIL, asseguram que foi um grande erro do Governo proibir também a pesca da cavala, que por sinal tem ajudado muito as famílias angolanas nos períodos de veda do carapau.

Manuel Bernardo Azevedo diz que os angolanos têm de contar somente com outras opções, porque não haverá carapau no País nos próximos dois meses, porque em "stock" há apenas cerca de duas mil toneladas.

Segundo a APASIL, com a proibição da cavala, a situação fica mais difícil, visto que nos outros anos os armadores tinham como alternativa a cavala, coisa que o Governo agora proibiu.

"Nos anos anteriores dávamos solução, enquanto há veda de carapau tínhamos como alternativa a cavala, mas infelizmente também não permitiram, esse ano, a pesca", lamentou.

Conforme este responsável, com as novas tecnologias que muitas embarcações têm, já é possível identificar onde está o peixe - cavala e carapau.

Manuel Bernardo Azevedo assegura que com estas tecnologias é possível pescar o carapau e a cavala.

A APASIL esclarece ainda que apesar das alterações climáticas, que afastam o peixe da costa devido ao novo comportamento migratório, os seus associados continuam a pescar as mil toneladas por embarcação sem aumentar o esforço de pesca.

A Associação dos Armadores de Pescas Artesanais, Semi-industriais e Industriais de Angola, afirma que a medida do Executivo apenas vai encarecer ainda mais o preço do peixe.

Caixa de carapau "disparou" de 30 para 48 mil nos armazéns

Entretanto, alguns operadores do sector das pescas fizeram subir a caixa do carapau de 30 para 48 mil kz, nestas ultimas semanas, como constatou o Novo Jornal esta segunda-feira nos armazéns de Luanda.

Algumas peixeiras disseram que estão sem alternativa e que seria melhor o Governo não proibir a pesca da cavala, que sempre usaram como alternativa neste período.

Armada Figueira, Anita Domingos e Carla Damião, três senhoras com quem o Novo Jornal conversou, disseram que para além do carapau e da cavala, e da "lâmbula", outras espécies não são rentáveis nem estão de acordo com o "bolso" das famílias.

Na famosa Praia da Mabunda, vários armadores contaram que será melhor o Governo fazer uma rigorosa fiscalização, para que no final da veda todos possam pescar o carapau, visto que suspeitam que existam embarcações estrangeiras a capturar as espécies proibidas neste período.

Segundo as autoridades, a veda do carapau começa hoje, 1 de Julho, e estende-se até ao dia 31 de Agosto deste ano, tempo necessário para a desova e reprodução plena do peixe.