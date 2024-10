O Governo Provincial do Huambo vai comprar 11 novas ambulâncias para apoiar as unidades sanitárias dos seus 11 municípios.

O procedimento escolhido foi o leilão electrónico através do portal de compras pública e o Governo Provincial do Huambo disponibiliza um total de 770 milhões de kwanzas (840 mil dólares norte-americanos). O critério de adjudicação é o do preço mais baixo.

O procedimento está aberto à participação de entidades estrangeiras e serve para a aquisição de ambulâncias, zero km, combustível gasóleo, tracção 4x4, acompanhada de todos os equipamentos e acessórios obrigatórios.

Os operadores económicos interessados em participar do procedimento não podem envolver-se em práticas corruptas, fraudulentas, restritivas à concorrência e quaisquer outras práticas, éticas ou socialmente censuráveis, sob pena terem as suas propostas excluídas, podendo estar sujeitos ao pagamento de uma multa ou ainda serem impedidos de participar, por um período de um a três anos, em procedimentos de contratação pública, pelo Serviço Nacional da Contratação Pública, lê-se no anúncio do leilão.

O Governo Provincial do Huambo refere que os documentos que constituem as propostas serão analisados em sessão pública.