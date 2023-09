Segundo o GPL, a medida visa estancar os inúmeros problemas de trânsito, como o congestionamento nas principais vias da cidade de Luanda e assegura que a medida é legal.

O GPL proíbe também o estacionamento de veículos pesados em 12 Avenidas e 11 ruas de Luanda.

Os veículos pesados provenientes do Porto de Luanda, segundo o Governo Provincial de Luanda, deverão circular somente na Avenida Kima Kienda (na Boa Vista), Rua Ndunduma (ex- Roque Santeiro), estrada de Cacuaco, Avenida 4 de Fevereiro e Rua Dr. Agostinho Neto até à Samba.

Entretanto, os veículos pesados de mercadorias com peso bruto superior a 3,5 toneladas e quatro metros de altura, em todo o casco urbano, devem circular apenas das 21:00 às 05:00, de segunda a sexta-feira, e aos fins-de-semana, das 12:00 às 05:00.

Conforme as autoridades, as operações de cargas e descargas de mercadorias nos armazéns do casco urbano da cidade, nos estabelecimentos comercias, deverão ser feitos por veículos pesados e de médio- porte das 21 às 05:00.

Filipe Cumandala, director do Gabinete Provincial de Tráfego e Mobilidade Urbana (GPTMU) de Luanda, disse aos jornalistas que a medida não é nova e que existe no diploma legal que autoriza essas normas.

"Para não criarmos alarido, apenas estamos a fazer um reforço nas medidas já existentes. É facto que nos últimos tempos temos tido muitos acidentes porque temos vários veículos, pesados particularmente estacionados na faixa de rodagem que acabam, muitas vezes, por ficarem estacionados nestes locais por muito tempo, causando enormes constrangimentos ao trânsito e mobilidade", explicou.

Segundo este responsável, aqueles que quiserem ter os camiões a circularem terão agora que ter estaleiros ou parque de estacionamento, totalmente licenciados.

Conforme o GPL, não se está a proibir o exercício destas actividades, mas, sim a regular a circulação urbana.

Edson César, director do Gabinete Jurídico e Intercâmbio do Governo Provincial de Luanda, salienta que muitos cidadãos que se dedicam ao serviço de moto-táxis são menores de idade, o que extrapola as leis regidas no País.

Entre as avenidas de circulação proibida estão a Avenida Fidel de Castro, Via Expressa, em toda a sua extensão, Dr. António Agostinho Neto, 5.ª Avenida, 4 de Fevereiro, 21 de Janeiro, Revolução de Outubro, Deolinda Rodrigues, Hoji Ya Henda, Sérgio Luther Rescova e Pedro de Castro Van-Dunnem Loy.

Em Cacuaco, estão proibidos a circulação de "kupapatas" em toda a extensão da Estrada Nacional n.º 100.

No Talatona, o GPL proibiu a circulação dos "kupapatas" no interior da Centralidade do Kilamba e KK 5000.

A Polícia Nacional assegura que registou, no primeiro semestre deste ano, mais de 700 acidentes de viação resultantes em 134 mortes, por conta da circulação inadequada dos veículos motorizados.