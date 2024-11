Grupo de falsificadores apanhado com cofres carregados de películas para falsificação de mais de 11 milhões de dólares

Um homem de nacionalidade brasileira foi apanhado na via pública, na zona do Morro Bento, em Luanda, com dezenas de películas que estavam a ser levadas para um laboratório para falsificação de dólares norte-americanos. Depois desta detenção, as autoridades fizeram marcação cerrada à rede de falsificadores e detiveram no Zango, município de Viana, três angolanos integrantes do grupo, encontrados com duas malas carregadas de películas.