Os casos de crianças agredidas até à morte não páram de acontecer em Angola. Desta vez foi um menino de seis anos que foi morto por uma vizinha no município do Mungo, Huambo. O motivo apresentado pela homicida? O menino e a filha torraram milho que havia em casa e ela não gostou.

De acordo com o Serviço de Investigação Criminal local (SIC), a mulher ficou furiosa por as crianças terem usado milho que havia em casa, mandou a sua filha para a lavra e começou a espancar brutalmente o filho da vizinha, seguidamente, despejou água a ferver em cima do pequeno, matando-o.

Conta o SIC que a mulher atirou depois o cadáver para o rio que passa no bairro Miti.

Horas depois, o SIC tomou o conhecimento do sucedido, por intermédio de uma denúncia, e os seus efectivos deslocaram-se ao local e removeram o corpo do menor para a morgue da comunidade e e detiveram a mulher.

Questionada sobre as razões que a levaram a cometer este homicídio, a mulher respondeu que "não sabia o que estava a fazer e que estava possuída". Foi encaminhada para o juiz de garantias.