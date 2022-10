O porta-voz do Ministério do Interior na Huíla, Fernando Tongo, conta que o facto ocorreu este fim-de-semana, na estrada nacional n° 280, quando o condutor do veículo de marca Toyota Hiace realizava o serviço de táxi no sentido Lubango-Matala, transportando 19 passageiros.

O acidente, segundo testemunhas no local, deu-se devido ao excesso de velocidade: o condutor não conseguiu controlar a viatura, despistou-se e de seguida capotou, tendo causado morte imediata de quatro ocupantes, enquanto dois outros morreram no hospital.

Os feridos ligeiros foram socorridos pelo hospital municipal de Quipungo, e os graves, bem como os cadáveres, foram encaminhados para o Hospital Geral do Lubango, Dr. António Agostinho Neto.