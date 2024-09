Um efectivo da Polícia Nacional (PN) foi esfaqueado mortalmente pela esposa durante uma discussão que houve entre o casal, quando o homem descobriu que a mulher mantinha uma relação extraconjugal com um desconhecido, no município de Caconda.

O crime ocorreu nesta terça-feira, quando a mulher se deslocou para a delegação municipal de Caconda, onde o marido se encontrava a trabalhar, para lhe levar comida.

No interior da instituição, conta ao Novo Jornal o porta-voz do departamento de comunicação institucional e imprensa da PN-Huíla, José Nongava, a vítima questionou a mulher sobre o seu caso amoroso, facto que fez com que gerasse uma discussão entre o casal.

Ambos saíram do local onde se encontravam e dirigiram-se para a sua residência. Postos lá, a situação agravou-se e começaram a discutir de maneira violenta.

Durante a confusão, de acordo com o José Nongava, a acusada empunhou uma faca e desferiu-lhe um golpe na região do pescoço, deixando-o gravemente ferido.

O alarido que saia da casa, chamou a atenção dos vizinhos, estes foram para lá e depararam-se com o polícia estendido no chão da sala, minutos depois, fizeram uma participação às autoridades.

Os efectivos da PN deslocaram-se para o local e verificaram que a vítima ainda estava em vida, socorreram o homem para o hospital local, porém, acabou por morrer minutos depois.

A agressora foi detida de imediato e vai ser encaminhada para o juiz de garantias, respondendo pelo crime de homicídio qualificado.

O malogrado, Azenilton Pedro Mucagi dos Santos, foi agente de 3ª classe, colocado no Comando Provincial da Huíla da Polícia Nacional.