Semanário Novo Jornal

Huíla: Insegurança alimentar atinge mais de metade da população de Cacula

Do Sul do País continuam a surgir informações que apontam para uma crise alimentar severa, provocada pela seca que se prolonga, há já tempo considerável, naquelas paragens do território nacional. No município de Cacula, a Oeste da capital da Huíla (Lubango), por exemplo, a insegurança alimentar atingiu 74% da população, referem dados oficiais a que o Novo Jornal teve acesso.