Na última semana, o Instituto Nacional da Criança (INAC) contabilizou um total de 351 denúncias de violência contra crianças, com destaque para 150 de fuga à paternidade, 61 de exploração e trabalho infantil, 67 de agressão física e17 queixas de abuso sexual.

Neste período, de acordo com o relatório semanal do INAC, foram igualmente registadas quatro acusações de práticas de feitiçaria e três de abandono de crianças.

Estas ocorrências sucederam nas províncias de Luanda, Huila, Lunda- Norte, Namibe, Cunene, Moxico, Lunda-Sul, Benguela, Malanje, e Bié.

No município de Cacuaco, uma mãe foi detida por agredir de forma frequente os seus filhos, tendo na última semana colocado os membros superiores da sua filha de três anos numa panela com água quente, causando-lhe queimaduras graves.

Na província do Namibe, uma adolescente de 14 anos foi abusada sexualmente por um homem, que aliciou a menina com alimentos para a consumação do acto. O agressor foi detido e a vítima esta a receber acompanhamento psicossocial.

No Cunene, uma menina de 12 anos foi igualmente violada por um vizinho (em fuga) que se aproveitou do facto de a vítima estar sozinha em casa para cometer o crime.

Estes casos foram encaminhados para os comandos municipais da Polícia Nacional e para os gabinetes municipais e da Acção social destas províncias.

Em caso de violência contra crianças, o INAC apela às populações no sentido de denunciarem para o serviço SOS 15015, ou ainda no site portal da criança criança.gov.ao.