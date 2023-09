Para além da violência física, vários casos também foram registados, tais como, fuga á paternidade com 131, trabalho infantil 47 e abuso Sexual com 10, revela o relatório semanal do INAC.

Na semana passada, o INAC recebeu 320 denúncias de violência contra crianças, sendo que, 90 foi no serviço SOS-criança central, Benguela 70, Bié 52, Luanda 35, Zaire 19, Bengo 15, Cunene nove, Cabinda oito, Huila sete, Kuando-Kubango sete, Lunda-Norte sete, Moxico cinco, Namibe foi a província com menos queixas com apenas quatro.

Na província do Cunene, uma criança de nove anos foi brutalmente espancada pela madrasta que a deixou com ferimentos graves, sobretudo no rosto.

Em Luanda, um homem de 36 anos abusou sexualmente uma adolescente de 16 anos, que acabou por ficar gravida. O caso foi encaminhado para Comando Municipal de Luanda da Polícia Nacional.

E em Benguela, um operativo de uma empresa de segurança, de 30 anos, aliciava várias crianças com comida e chegou a violar quatro menores com as idades compreendidas entre os cinco e os 14 anos.

O homem foi levado para a polícia no município do Lobito.