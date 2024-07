O Instituto Nacional de Habitação (INH) e o Conselho Nacional da Juventude (CNJ) estão aapreensivos com a pouca adesão ao pagamento das rendas resolúveis por parte de muitos jovens que através do CNJ beneficiaram de apartamentos na centralidade da Vila Pacifica em Luanda. O INH considera a situação preocupante, apurou o Novo Jornal.

Entretanto, alguns cidadãos asseguram que muitos dos jovens que beneficiaram dos apartamentos não têm condições financeiras para honrarem este compromisso de pagamento ao Estado.

A direcção do Instituto Nacional de Habitação diz que tem estado a sensibilizar todas as semanas os moradores para que façam os pagamentos e que o apelo tem surtido algum efeito.

O director do INH, Silva Neto, apelou, após ter efectuado uma jornada de trabalho ao projecto KK 5.800, com o presidente do Conselho Nacional da Juventude, Isaías Kalunga, apelou aos incumpridores para regularizaram as dívidas.

"É triste. O Estado quer beneficiar os jovens e muitos deles não pagam nada", disse Silva Neto, em declarações à imprensa.

Já o presidente do Conselho Nacional da Juventude, Isaías Kalunga, enalteceu o trabalho que o Executivo tem desenvolvido em prol da juventude e pediu aos residentes da centralidade da Vila Pacifica que honrem o compromisso e façam os pagamentos.

Importa referir que o CNJ tem luz verde do Governo, através do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação (MINOPUH), para a aquisição de 8.000 novos apartamentos para a juventude, como noticiou o Novo Jornal em Dezembro de 2022, após confirmação do CNJ.