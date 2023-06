O juiz presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, exonerou vários profissionais com cargos de chefia, nomeadamente a directora-adjunta do seu gabinete, Laura do Amaral.

Em vários despachos consultados pelo Novo Jornal, com data de 9 de Junho, o juiz presidente afasta também os chefes dos departamentos de recursos humanos, da administração e gestão do orçamento, da informática, e da secretaria-geral e expediente do Supremo, todos eles por "conveniência de serviço".

Noutro despacho, Joel Leonardo nomeia Edulce António Pascoal para exercer o cargo de director do seu gabinete. Laura Sandra Costa do Amaral foi entretanto nomeada para o cargo de directora da secretaria de apoio aos juízes conselheiros jubilados do Tribunal Supremo. Egas Coxe foi designado para o cargo de director de documentação judiciária, expediente e arquivos gerais e Jacinto Celestino Afonso Chitanga para o cargo de director do gabinete estudo, assessoria e jurisprudência.

Num outro documento consultado pelo Novo Jornal, o juiz presidente nomeia Diogo Rodrigues Fernando Gomes para exercer o cargo de director dos recursos humanos, Arlindo Jamba Pedro Satchifunga para director do gabinete de sistema e tecnologia de informação e Fátima Mendes Ferreira para directora de administração, orçamento e finanças.