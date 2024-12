Kopelipa e Dino, ex-homens de confiança de José Eduardo dos Santos, sentam-se hoje no banco dos réus

O Tribunal Supremo (TS) começa a julgar esta terça-feira,10, na sua corte, os generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior "Kopelipa" e Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino", dois antigos homens de confiança do ex-Presidente da República José Eduardo do Santos, por peculato e branqueamento de capitais, a par de outros crimes.