De acordo com o comunicado do Comando Provincial do Kwanza-Norte da Policia Nacional, a tragédia sucedeu nesta terça-feira, no morro do Mbinda, município do Cazengo.

O Novo Jornal soube que o autocarro vinha do município do Ndalatando para o Dondo e transportava alguns alunos (vítimas mortais) que foram presenciar a inauguração do novo hospital.

As autoridades policiais locais apontam o mau estado técnico do veículo como a principal causa do acidente rodoviário, acrescentando que as vítimas foram socorridas para o hospital provincial.