Um grupo de cidadãos de nacionalidade chinesa, todos já detidos, instalou-se na província do Kwanza-Sul onde projectou sete unidades onde desenvolvia clandestinamente actividades de mineração de criptomoedas.

As informações foram avançadas pelo chefe de departamento de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial do Kwanza-Sul da Polícia Nacional (PN), Tomás Filipe António, acrescentando que até à sua detenção foram grandes os prejuízos causados.

O grupo, segundo as autoridades, desviava a energia da rede pública para 14 PTs que estavam nos seus estabelecimentos, causando grandes prejuízos mas ainda por aferir na totalidade pela direcção local da Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade.

Os 14 postes de transformação de energia eléctrica (PTs) foram instalados nos municípios do Sumbe, Porto-Amboim, Amboim e Quibala, onde haviam pavilhões que albergavam os equipamentos usados.

No percurso da operação realizada nestas localidades foram detidos 14 chineses e um angolano com idades compreendidas entre os 29 e os 57 anos.

Os detidos serão presentes ao juiz de garantias, nesta semana, respondendo pelos crimes de actividade ilícita e furto de energia.

Não se sabe ao certo quando os homens começaram a desenvolver esta actividade, mas a associação criminosa foi desmantelada no último fim-de-semana, pelos efectivos do Comando Municipal do Seles da PN.

A polícia local apreendeu os 14 PTs, diversos tipos cabos eléctricos e uma viatura de marca Toyota modelo Hilux.