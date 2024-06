Foi por "orientação da Capital" que a Embaixada de Angola em Portugal decidiu não participar da cerimónia oficial de celebração do Dia de África, justificando essa decisão por constatar que a jornalista e colunista do NJ, Luzia Moniz, se mantinha na lista de convidados para a referida comemoração. Com base na nota verbal enviada pela missão diplomática de Angola para as 15 embaixadas africanas acreditadas em Portugal, os artigos publicados por Luzia Moniz pelo NJ são considerados "activismo" contra o Presidente João Lourenço e o Governo de Angola. Como é que em pleno século XXI se permite este tipo de intolerância política e se cometem estas "aberrações diplomáticas"? É inadmissível!