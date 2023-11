Segundo o balanço provisório das chuvas desta quinta-feira, o Serviço provincial de Protecção Civil e Bombeiros (SPPCB), há bacias de retenção inundadas e várias zonas críticas de acesso em Viana.

Conforme os bombeiros, não há registo de mortes em consequências da chuva, mas há duas pessoas desaparecidas.

Trata-se de dois cidadãos, um na zona da Calemba, no distrito urbano da Maianga, e outro no município do Kilamba Kiaxi: O primeiro é um cidadão de 45 anos, cobrador de táxi, que caiu na vala de drenagem defronte ao Velório da Polícia Nacional, na Tourada. O segundo, conforme os bombeiros, é um adolescente de 15 anos, arrastado pelas águas das chuvas.

Entretanto, o cenário em Luanda é de bairros inundados e várias zonas e avenidas intransitáveis.

O Governo Provincial de Luanda informa que está a acompanhar, com bastante atenção, as ocorrências em função das chuvas, com múltiplas equipas que se desdobram nos locais de maior preocupação, como os municípios de Viana, Cacuaco, Talatona, Luanda, Belas, Cazenga e Kilamba Kiaxi, de modo a prestar solidariedade e ajudar, com máquinas e outros meios, a minimizar os constrangimentos.