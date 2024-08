Um cidadão de nacionalidade libanesa atirou uma prostituta da janela do seu apartamento, no 3ª andar de um edifício do condomínio Belas Business Park, em Luanda, por ela ter-se recusado a ter novamente relações sexuais. A mulher não aguentou o embate da queda e teve morte imediata.

O homicida foi detido por intermédio de uma denúncia feita pelos populares, que foram despertados pelo barulho que saía da casa do vizinho, sobretudo do lado da janela, de acordo com o Serviço de Investigação Criminal em Luanda (SIC).

Tudo começou a desenrolar-se nesta quarta-feira, quando o casal se conheceu nos arredores do Talatona, e, no mesmo dia, marcou um encontro para quinta-feira.

Por volta das 09:00 desta quinta-feira, a mulher de 34 anos contactou o estrangeiro de 54 anos, e este, por sua vez, foi até às proximidades do SIAC-Talatona, ao seu encontro, e levou-a para o seu apartamento, onde morava sozinho.

Já em casa, envolveram-se. Minutos depois, o acusado queria ter relações sexuais outra vez, mas a vítima recusou-se a aceitar a solicitação, facto este que gerou uma discussão entre o casal, conta o SIC-Luanda.

Durante a confusão, segundo as autoridades, a mulher foi atirada pela janela do 3ª andar, caiu no jardim do condomínio e morreu naquele instante.

Neste momento, o acusado encontra-se sob custódia do SIC e está a ser ouvido pelo Ministério Público.