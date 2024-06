O roubo de carros, em Luanda, continua a ser uma preocupação constante para os citadinos e as autoridades. Dados do Serviço de Investigação Criminal (SIC), a que o Novo Jornal teve acesso, revelam que entre 2021 e 2023 foram registadas 1.093 queixas de roubos de viaturas apenas em Luanda, num total de 1.113 casos em todo o País.

Em média, nos últimos três anos, Luanda registou mais de 360 crimes de roubo de carros por ano, o que equivale a 30 por mês. A capital do País concentra mais de 98% dos casos de roubo de viaturas, ou seja, em cada 100 carros roubados, 98 aconteceram em Luanda.

Na lista das províncias com mais casos após Luanda surgem também o Kwanza-Sul (10), Bengo (4), Bié (4), Cabinda e Huíla (com um caso cada).

Os modelos mais visados pelos assaltantes são os considerados de alta procura e valor no mercado negro, como Toyota RAV 4, Corolla "Rabo de Pato" e Starlet "Bolinha". A lista de viaturas ligeiras inclui ainda o Hyundai I10 e I20, Suzuki Alto e S-presso, Kia Picanto e Soul, enquanto os camiões da marca Sinotruk lideram entre os pesados.

Os métodos utilizados pelos criminosos vão desde assaltos à mão armada ao uso de técnicas mais elaboradas, como o desbloqueio de portas com dispositivos electrónicos. O relatório do SIC, entretanto, não enumera os bairros de Luanda mais afectados pelos roubos.

Roubados mais de 50 veículos entre Janeiro e Maio deste ano

