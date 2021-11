Luanda: Comandante de esquadra "tramado por áudio comprometedor" - Polícia Nacional abriu inquérito para apurar esquema ilícito na esquadra

O Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN) suspendeu o comandante e o seu adjunto da esquadra do Santo António, no bairro do Hoji-Ya-Henda, município do Cazenga, em Luanda, e abriu um inquérito para apurar um alegado esquema ilícito de venda em benefício próprio de motorizadas apreendidas.