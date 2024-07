Os predadores sexuais, com idades entre os 25 e os 30 anos, segundo o SIC, são todos vizinhos das vítimas e cada um deles vivia num dos bairros em que foram praticadas as violações.

Conforme o SIC-Luanda, os homens, depois de escolherem as vítimas, aproveitavam-se da ausência dos responsáveis pelas menores e aliciavam as meninas com valores monetários e comidas e depois levavam as menores para as suas residências.

Antes de abusarem sexualmente das menores, exibiam filmes pornográficos nos respectivos telemóveis.

Os acusados, segundo o SIC, ameaçavam as vítimas de mortes, caso contassem aos pais os abusos que sofriam.

Por conta dos constantes abusos, uma das vítimas, desesperada, decidiu contar à sua família e os familiares apresentaram queixa ao SIC.

Segundo o SIC, uma das meninas, a de 15 anos, acabou por engravidar.

Os homens foram presentes ao Ministério Públicos e ao juiz de garantias e foi-lhes aplicada a medida de prisão preventiva.